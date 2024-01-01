Максим Артамонов На трассе Курган — Тюмень задержали пермяка с наркотиками У него в багажнике было полкилограмма метилэфедрона Поделиться Твитнуть

На 124 км автодороги Курган-Тюмень наряд ДПС остановил водителя, который ехал на личном автомобиле с госномерами Пермского края. Во время общения с полицейскими мужчина стал нервничать, поэтому они решили провести досмотр транспорта, во время которого нашли наркотики. Об этом сообщает издание Rayon72.

Во время досмотра в багажнике пермяка был обнаружен полиэтиленовый пакет, а в нём шесть свёртков с кристаллическим веществом светлого цвета. Оно было направлено на экспертизу. Как выяснилось, это был «N-метилэфедрон» массой более 595 г.

Сам задержанный рассказал, что это его способ заработка, который он нашел в одном из мессенджеров. Мужчине дали координаты в Москве, чтобы он забрал наркотики. После этого он должен был расфасовать их и сбыть на территории Самарской и Тюменской областей. Туда он поехал на на личном автомобиле.

Мужчину задержали и сейчас в отношении ранее не судимого пермяка возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

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