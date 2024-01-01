Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Минкульт Прикамья не согласен с претензиями Александра Репина к музею PERMM Собственник бывшего здания музея современного искусства в Перми в сентябре принял его без замечаний Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, которое является учредителем Музея современного искусства PERMM, в сентябре 2023 года, во время переезда музея на новую площадку, здание на бульваре Гагарина, 24, которое музей арендовал с 2014 по 2023 год, было принято собственником, при этом были подписаны все необходимые акты и никакие замечания не были высказаны.

Однако, как уже сообщалось, 7 февраля основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин подал иск к PERMM в Арбитражный суд и собирается взыскать с учреждения культуры 16,8 млн руб. По мнению Репина, арендатор значительно изменил помещения, и собственник требует от учреждения компенсировать расходы на приведение их в первоначальное состояние. Эти работы как раз оцениваются в 16,8 млн руб.

По нашей информации, в первоначальном договоре аренды действительно содержалось условие вернуть здание в первоначальном виде по завершении срока аренды, однако в 2021 году договор был перезаключён, и при этом никакие изменения, произведённые музеем в процессе эксплуатации здания, в нём зафиксированы не были.

В иске Александра Репина содержатся результаты экспертизы, которая определила стоимость приведения здания в первоначальное состояние, однако, по нашим данным, ответчик к процессу оценки не привлекался и о проведении экспертизы не знал.

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева от комментариев до суда отказывается.

Напомним, PERMM покинул помещение на бульваре Гагарина, 24, в сентябре 2023 года и разместился в здании бывшего автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4.

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