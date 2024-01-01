Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Минкульт Прикамья не согласен с претензиями Александра Репина к музею PERMM
Собственник бывшего здания музея современного искусства в Перми в сентябре принял его без замечаний
Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, которое является учредителем Музея современного искусства PERMM, в сентябре 2023 года, во время переезда музея на новую площадку, здание на бульваре Гагарина, 24, которое музей арендовал с 2014 по 2023 год, было принято собственником, при этом были подписаны все необходимые акты и никакие замечания не были высказаны.
Однако, как уже сообщалось, 7 февраля
основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин подал иск к PERMM в Арбитражный
суд и собирается взыскать с учреждения культуры 16,8 млн руб. По мнению Репина,
арендатор значительно изменил помещения, и собственник требует от учреждения
компенсировать расходы на приведение их в первоначальное состояние. Эти работы
как раз оцениваются в 16,8 млн руб.
По нашей
информации, в первоначальном договоре аренды действительно содержалось условие вернуть
здание в первоначальном виде по завершении срока аренды, однако в 2021 году
договор был перезаключён, и при этом никакие изменения, произведённые музеем в
процессе эксплуатации здания, в нём зафиксированы не были.
В иске Александра
Репина содержатся результаты экспертизы, которая определила стоимость
приведения здания в первоначальное состояние, однако, по нашим данным, ответчик
к процессу оценки не привлекался и о проведении экспертизы не знал.
Директор музея
PERMM Наиля Аллахвердиева от комментариев до суда отказывается.
Напомним, PERMM
покинул помещение на бульваре Гагарина, 24, в сентябре 2023 года и разместился в здании
бывшего автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4.
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