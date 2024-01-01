Алёна Бронникова За три года в Прикамье введут в эксплуатацию восемь новых общежитий для студентов Общее количество мест в них составит 1 570 Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В течение трёх лет правительство Пермского края планирует построить восемь новых общежитий для студентов колледжей и техникумов. Согласно презентации краевого минобра, это позволит создать дополнительно 1 570 мест. Информация размещена на сайте кабинета депутата к комитету заксобрания по социальной политике.

Так, в следующем году будут введены в эксплуатацию общежития в Губахе — на 250 мест, в Березниках на 400 и в Суксуне на 80. Ещё четыре объекта планируется сдать в 2026 году: в Куеде — 80 мест, в с. Снежное (Октябрьский ГО) — 80 мест, Чайковский — 400 мест, общежитие Пермского базового медицинского колледжа — 200 мест. К 2027 году построят общежитие в Барде на 80 мест.

Презентация министерства образования и науки Пермского края

В целом с 2019 по 2024 годы в Пермском крае количество мест в общежитиях выросло на 1 668. Только новые объекты в Перми и Чернушке, построенные в 2022-2023 годах, обеспечили студентов средних профессиональных учреждений 1 218 местами. На данный момент в общежитиях региона — 10 716 мест.





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