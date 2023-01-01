Алёна Бронникова Комфортное жильё для учащихся В новое общежитие политехнического колледжа в Чернушке заехали первые студенты Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Чернушке ввели в эксплуатацию новое общежитие Краевого политехнического колледжа, построенное в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края за счёт бюджетных средств. Здание находится недалеко от учебного корпуса, по ул. Чернышевского, 7, и уже постепенно обретает первых жильцов.

Современное общежитие возведено высотой в семь этажей и рассчитано на 400 мест, общая площадь здания составила 7,5 тыс. кв. м. Как рассказали в краевом министерстве строительства, внутри созданы все необходимые для комфортного проживания условия. Все помещения уже оборудованы мебелью и техникой, на каждом этаже предусмотрены кухня, гладильная и прачечная. Кроме этого, в здании есть медицинский блок и отдельные помещения для подготовки студентов к учёбе и комнаты отдыха.

Правительство Пермского края

В колледже получают образование будущие специалисты нефтегазовой, строительной, промышленной и других сфер. В министерстве образования Пермского края отметили, что учреждение увеличило набор на несколько востребованных экономикой региона специальностей. Новые места в общежитии позволят принять больше иногородних студентов.

Правительство Пермского края

На этой неделе глава Прикамья Дмитрий Махонин поделился в telegram-канале с подписчиками фотографиями нового жилого корпуса. Он рассказал, что ребята уже заселяются в комнаты, знакомятся с соседями и обустраиваются в новом комфортном жилье. Он подчеркнул, что развитие современной инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования (СПО) имеет большое значение для региона.

«У нас колоссальный спрос на специалистов со средним образованием. В машиностроении, в нефтегазовой отрасли, в IT-секторе. Они востребованы, и их ждут предприятия. И мы продолжим делать всё, чтобы ребята хотели поступать в наши техникумы и колледжи и с комфортом в них учились», — добавил губернатор.

Правительство Пермского края

Общежитие в Чернушке стало уже третьим на территории Пермского края за последние три года, которое было построено для техникумов и колледжей. На прошлой неделе Инспекция строительного надзора выдала заключение о соответствии нового общежития авиационного техникума им. Швецова всем нормам и проектной документации. Семиэтажное здание находится в центре Перми, на ул. Екатерининской, в границах земельного участка, на котором расположены главный и новый учебные корпуса учреждения.

Как и в Чернушке, общежитие авиатехникума рассчитано на 400 мест, его общая площадь составила порядка 7,5 тыс. кв. м. На каждом этаже располагаются кухни, прачечные, гладильные и досуговые помещения. Сейчас внутри ведётся установка мебели, уже смонтировано всё оборудование и проведено благоустройство территории.

Правительство Пермского края

В квартале улиц Горького, Екатерининской, 25 Октября и Луначарского на данный момент возводится образовательный кластер авиатехникума. Работы ведутся в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Кроме возведения нового здания общежития, власти запланировали строительство учебного корпуса, которое подходит к завершению. Вторым этапом будет отреставрирован и приспособлен для современного использования главный учебный корпус.

Правительство уделяет особое внимание развитию образовательной инфраструктуры в Пермском крае — это и новые учебные корпуса, и мастерские, и лаборатории, и общежития. В учреждениях СПО увеличивают также количество бюджетных мест, закупают современное оборудование. Дмитрий Махонин отмечал, что от этого напрямую зависит уровень подготовки молодёжи, её возможности для самореализации, а также обеспечение кадрами промышленных предприятий региона. «Наша задача сделать так, чтобы ребята хотели получать образование в Прикамье, а затем оставались у нас работать и жить», — подчёркивал он.

Кроме того, в Мотовилихинском районе Перми к 300-летию краевой столицы в 2021 году было открыто общежитие для иногородних студентов СПО. Жилой корпус появился на ул. Ивана Франко. Здание также предназначено для размещения 400 студентов, оборудовано тренажёрным залом и всем необходимым для комфортного проживания, условия созданы и для маломобильных учащихся.

Дмитрий Махонин сообщил, что на территории Прикамья в ближайшие пять лет планируется построить ещё семь общежитий для студентов СПО. Объекты возведут в Перми, Березниках, Суксуне, Губахе и ряде других городов региона.

«Мы нацелены на то, чтобы развивать в регионе среднее образование. Хочется, чтобы ребята получали те профессии, которые востребованы. Не секрет, что в регион приезжают учиться из Башкортостана и Удмуртии. Спрос на специалистов нефтегазовой, химической отрасли с каждым годом только растёт», — подчеркнул губернатор.

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