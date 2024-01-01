Алёна Бронникова До конца марта в Пермский край поступят ещё 42 новых автобуса В целом в этом году регион получит 81 автобус Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край за счёт казначейских кредитов в этом году до конца марта поступит 42 новых автобуса. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 13 февраля сообщил глава министерства транспорта Сергей Вешняков. В целом в этом году запланировано поступление 81 единицы транспорта.

«С 2023 года Пермский край реализует региональный проект "Развитие общественного транспорта", в рамках которого приобретён 31 односекционный трамвай, поставлено 17 автобусов из 98 для муниципальных образований за счёт специальных казначейских кредитов, приобретены 16 электробусов. В январе 2024 года в Пермь приехали ещё 39 автобусов для муниципалитетов. Остальные 42 единицы ожидаем в ближайший месяц», — сообщил он.

В прошлом году Пермский край вошёл в число регионов, которым предоставлен специальный казначейский кредит, включённый в состав дорожного нацпроекта. Федеральные средства направлены на обновление пассажирского транспорта в территориях региона. В рамках этой суммы заключены контракты на поставку 25 автобусов большого класса, 53 автобусов среднего и 20 автобусов малого класса.

Работать новый транспорт будет на муниципальных маршрутах в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очёрском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Берёзовском, Кочёвском, Кизеловском, Губахинском округах и в Березниках. Первые 17 автобусов малого класса марки ГАЗ досрочно прибыли в Прикамье в конце декабря.

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