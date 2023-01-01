Алёна Бронникова В муниципалитеты Прикамья поступило 17 новых автобусов В целом край получит почти 100 новых единиц транспорта Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермский край поступили 17 новых автобусов малого класса марки ГАЗ. Как сообщил в своём telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин, в ближайшее время они выйдут на маршруты в Берёзовском, Ильинском, Нытвенском, Кизеловском и Октябрьском округах.

«Это первая партия автобусов, которые получаем благодаря федеральной поддержке — в 2024 году в край поступит ещё 81 машина. Автобусы комфортные, в каждом есть видеонаблюдение, система контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционер, они удобны для маломобильных пассажиров», — написал губернатор.

Все автобусы оформлены в фирменной символике «300-летия». Ключи от них главы муниципалитетов получили 15 декабря.

Напомним, в 2023 году был утверждён перечень субъектов РФ, которым предоставлен специальный казначейский кредит для обновления автомобильного пассажирского транспорта, в который вошёл Пермский край. На эти цели из федерального бюджета региону выделено почти 900 млн руб. В рамках этой суммы заключены контракты на поставку 98 единиц транспорта. Из них 25 автобусов большого класса, 53 — среднего и 20 — малого класса. Работать машины будут в Еловском, Верещагинском, Гайнском, Ильинском, Кунгурском, Нытвенском, Оханском, Очёрском, Частинском, Чусовском, Октябрьском, Берёзовском, Кочёвском, Кизеловском, Губахинском округах и в г. Березники.

Первые автобусы должны были поступить в Прикамье только в 2024 году. В ноябре в рамках Транспортной недели-2023 в Москве состоялась рабочая встреча делегации Пермского края с представителями компаний ГАЗ и КамАЗ. Стороны пришли к соглашению о досрочной поставке первой партии транспорта.





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