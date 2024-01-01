Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Назначение Алексея Расторгуева худруком театра «Балет Евгения Панфилова» остаётся в силе Вступление в должность Марины Несенчук является «техническим моментом» Поделиться Твитнуть

Алексей Расторгуев / фото: onli-vk.ru

Новым художественным руководителем МАУК «Балет Евгения Панфилова», как и сообщалось ранее, в ближайшее время будет назначен Алексей Расторгуев. Изменения, внесённые в ЕГРЮЛ 12 февраля о том, что новым худруком театра стала директор учреждения Марина Несенчук, являются «техническим моментом».

Несенчук уже является муниципальным служащим, а Расторгуев пока нет, и по формальным причинам он не может занять должность худрука муниципального учреждения культуры. Сейчас он занимается сбором необходимых документов и после соблюдения всех формальностей будет назначен на руководящий пост, пояснил источник «Нового компаньона».

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что новым художественным руководителем театра «Балет Евгения Панфилова» станет его ведущий солист и преемник мастера Алексей Расторгуев. Предполагалось, что он возглавит театр с 25 января, когда закончится срок трудового договора действующего худрука театра Сергея Райника.

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