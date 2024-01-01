Ученик Евгения Панфилова станет новым руководителем «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев возглавит театр с 25 января Поделиться Твитнуть

Алексей Расторгуев / фото: onli-vk.ru

Как стало известно «Новому компаньону», новым художественным руководителем театра «Балет Евгения Панфилова» станет его ведущий солист и преемник мастера Алексей Расторгуев.

Алексей Расторгуев также является хореографом-постановщиком театра и педагогом-репетитором dance-company «Бойцовский клуб Евгения Панфилова». Он поставил более пятидесяти миниатюр и пятнадцати балетов. Кроме того, Алексей — лауреат множества международных и всероссийских конкурсов артистов балета и фестивалей современной хореографии. За постановку одноактного балета «Глазами клоуна» Расторгуев в 2015 году был номинирован на российскую театральную премию «Золотая маска».

По данным «Нового компаньона», Алексей Расторгуев возглавит театр с 25 января, когда закончится срок трудового договора действующего худрука театра Сергея Райника.

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