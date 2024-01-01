Екатерина Артёмова Сеть грузинских ресторанов «Хочу Пури» может открыть новые рестораны в Перми Сейчас оператор рассматривает несколько площадок Поделиться Твитнуть

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Новосибирская компания «ЯсноРестораны», которая управляет сетью ресторанов грузинской кухни «Хочу Пури», рассматривает возможность открытия новых заведений под этим брендом в Перми. Как сообщили в компании, несколько площадок сейчас находятся на согласовании.

«Концепция «Хочу Пури» предполагает открытие ресторанов двух форматов: рестораны в торговых центрах и на центральных улицах города. Сейчас в Перми уже работают два ресторана в торгово-развлекательных комплексах, и конечно мы рассматриваем все площадки, подходящие нам», — прокомментировала директор по развитию компании «ЯсноРестораны» Ирина Измайлова.

«Хочу Пури» — федеральная сеть грузинских ресторанов. Основу меню составляют хинкали, шашлыки, выпечка из дровяной печи. В общей сложности сеть сейчас объединяет 15 ресторанов в 13 крупных городах РФ.

Сам бренд принадлежит компании «ЯсноРестораны». В Перми заведения сети по франшизе развивает ООО «Гастробарсервис» из Екатеринбурга. Первый ресторан «Хочу Пури» в Перми открылся в декабре 2022 года в ТЦ «iMALL Эспланада». Вчера состоялось техническое открытие второго ресторана, который расположился в ТРК «Семья». На пресс-завтраке перед техническим открытием представители «ЯсноРестораны» сообщили, что пока не планируют запускать новые заведения в городе.

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