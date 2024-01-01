Максим Артамонов Суд обязал восстановить транспортное сообщение в девяти населённых пунктах Прикамья Более 600 человек не могут выехать из своих деревень и добраться до районного центра Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Прокуратура Осинского района после публикаций в интернете, в которых местные жители жаловались на отсутствие транспортного обслуживания в нескольких населённых пунктах, провела проверку в администрации территории. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил надзорный орган, зимой у 636 жителей из девяти деревень, которые отделены от Осы Воткинским водохранилищем Камы, не было транспортной доступности в административный центр. Речь идёт о деревнях Монастырка, Нижняя Вахромеевка, Заводчик, Верхняя Давыдовка, Ключики, Боголюбы, Кочебашева, Богомягково и Гольяны.

После проверки прокурор обратился с иском в суд. Он потребовал обязать администрацию округа устранить нарушения. Осинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

Проблемы с общественным транспортом в Пермском крае случались и ранее. Так, в начале прошлого года в Кизеле были отменены все городские автобусные маршруты. Местные власти объяснили это тем, что в 2022 году организацию пассажирских перевозок по муниципальному контракту осуществляло ООО «Ю Транс Строй», однако контракт с перевозчиком истёк 8 января, а новый не был заключён. Таким образом, город остался без автобусов, при этом ситуация совпала с периодом аномальных морозов.

После случившегося жители Кизела раскритиковали чиновников в соцсетях. Глава горадминистрации пообещал решить проблему в ближайшее время.

В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору, который призвал региональное правительство немедленно решить проблему с общественным транспортом в Кизеле.

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