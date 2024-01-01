Максим Артамонов Пермьстат: Население Пермского края сократилось на 9,5 тысяч человек Основные причины — падение рождаемости и миграционный отток Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

За 11 месяцев 2023 года число жителей Прикамья сократилось на 9,5 тысяч человек. При этом за аналогичный период предыдущего года убыль населения составила 10,6 тысяч человек. Такие данные приводит Пермьстат.

Как отмечают в ведомстве главные причины убыли населения — сокращением рождаемости, а также переезд пермяков в другие российские регионы. В частности, миграционный отток в прошлом году составил 1,9 тысяч человек.

Больше всего жители Прикамья уезжали в Москву, а также Краснодарский край, Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург. Из стран дальнего зарубежья в лидерах по популярности оказались Германия и Израиль.

Положительное сальдо миграции в регионе сложилось в целом со странами СНГ. Большой приток населения в Пермский край шёл из Таджикистана.

Как ранее писал «Новый компаньон», проблему оттока населения из Перми, особенно молодёжи, обсуждали также депутаты и чиновники на январской пленарке Пермской городской думы. Сейчас, по данным мэрии, в Перми сживёт более 285 тыс. молодых людей 14-35 лет (45% от общей численности молодёжи Прикамья). Из них ученики старшей школы 14-17 лет составляют 12,3%, студенты вузов и колледжей 18-24 лет — 20,7%, молодые люди 25-35 лет — 58,5%.

Депутаты говорили о том, что «молодёжь здесь [в Перми] не может найти себя, работу, создать семью», поэтому «неизбежно уезжает».

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