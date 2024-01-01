Максим Артамонов Поспорили о молодёжи и патриотизме Депутаты гордумы обсудили причины оттока молодых из Перми и роль патриотического воспитания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Одними из главных тем январской пленарки Пермской городской думы стали молодёжная политика и патриотизм. Парламентарии озаботились этими темами, высказали свои мнения и даже поспорили с главой Перми. «Новый компаньон» собрал самые интересные высказывания депутатов и чиновников.

Доклад о реализации молодёжной политики в городе представила и.о. заместителя главы Перми Екатерина Мальцева.

Чиновница рассказала, как организована работа с молодёжью, какие проводятся мероприятия и сколько в Перми живёт молодых людей. Так, по данным Мальцевой, сегодня в краевой столице живёт более 285 тыс. молодых людей 14-35 лет (45% от общей численности молодёжи Прикамья). Из них ученики старшей школы 14-17 лет составляют 12,3%, студенты вузов и колледжей 18-24 лет — 20,7%, молодые люди 25-35 лет — 58,5%.

Екатерина Мальцева отметила, что для поддержки активной и талантливой молодёжи в Перми регулярно проводится конкурс «Вижу.Могу.Делаю». Каждый молодой человек может принять в нём участие и презентовать свои проекты. Кроме того, в городе проводится конкурс субсидий для НКО, ежегодно присуждаются премии главы города «Пермь 20х20» и «Золотой резерв». Юные пермяки также участвуют в различных форумах и фестивалях городского и федерального уровня.

При этом важно не только организовать разнообразные мероприятия для молодёжи, но и наполнять существующую городскую инфраструктуру смыслами, создавать новые пространства, чтобы молодёжь могла бы реализовать себя, считает чиновница.

Об Аркадии Гайдаре и не только...

Одним из первых вопрос чиновнице задал депутат Геннадий Сторожев, который напомнил, что в январе отмечается 120 лет со дня рождения писателя Аркадия Гайдара, который был связан с Пермью. Парламентария заинтересовало, изучаются ли произведения Гайдара сейчас в школе и каким образом «наша городская дума может повлиять на то, чтобы они туда попали».

«Без этого говорить о каком-то воспитательном процессе, патриотизме тем более, не приходится. Если серьёзно, а не на словах задачу ставить, то не обойтись без таких детских писателей, как Аркадий Гайдар, Николай Носов, Лев Кассиль», — высказался депутат.

Чтение произведений этих писателей, по мнению Сторожева, поможет подрастающей молодёжи «пойти защищать свою родину».

Дети-инофоны

Судьбой детей мигрантов и их адаптацией в пермских школах поинтересовался депутат Константин Бусовиков.

«Порой эти дети приходят с незнанием русского языка, они кучкуются по национальному признаку, не включаются в те группы, которые формируются из наших граждан. Какие меры вы принимаете?» — спросил депутат.

Мальцева пояснила, что в Перми есть школы, где процент детей-инофонов (так называют детей мигрантов) достигает до 30%, однако в этих учебных заведениях нет проблемы с профилактическим учётом, и это — «колоссальная заслуга директоров». Для таких детей разработаны и внедряются специальные адаптированные образовательные программы.

По мнению Константина Бусовикова, в школах города нужно развивать краеведческие проекты и направления, которые «рассказывают о том, что город Пермь великолепен».

Как выяснилось, в городе не хватает клубов с секциями для детей в районах. Об этой проблеме заявил депутат Владимир Манин, который привёл в пример крупные магазины и супермаркеты, на детских площадках которых «нет настоящего патриотического воспитания, идеологии какой-то — только полазить, попрыгать и так далее». В связи с этим он назвал клуб «Шанс» на Вышке-2, рассчитанный на 35 тыс. населения. Однако это явно недостаточно, считает депутат.

«Головастики» и проигранная конкуренция

Во время обсуждения часть депутатов подняли проблему оттока молодёжи из Перми в областные и республиканские центры соседних регионов. Так, Олег Бурдин констатировал, что молодёжь продолжает уезжать из Перми.

«Мы проигрываем конкуренцию таким городам, как Екатеринбург, Уфа, Казань. Сейчас говорилось о том, что необходимо проводить профориентацию, внедрять образовательные программы. С коллегами полностью согласен. Если молодёжь здесь не может найти себя, работу, создать семью, то она неизбежно отсюда уедет», — высказался Бурдин и спросил, какие мероприятия запланированы, чтобы создать условия для реализации молодёжи, а также существуют ли квоты на предприятиях и другие форматы работы с молодёжью.

Мальцева пояснила, что на всех предприятиях «есть сильные кадровые службы», «разные социальные программы» и «ведётся работа в промышленных сообществах».

С мнением Бурдина не согласился глава Перми Эдуард Соснин, который также присутствовал на пленарном заседании. Он попросил «на наших площадках мыслить немного другими категориями».

«Мне кажется, прозвучала некая стереотипизация «молодёжь уезжает». Слушайте, хватит не верить в Пермь! Если мы уж об этом говорим, то у меня другие данные», — сказал Соснин и попросил предоставить статистику.

Мэр сослался на темпы ввода жилья в городе, которые, по его словам, бьют рекорды на протяжении последних трёх лет, и на то, что население Перми «как минимум не сокращается, и в ближайшей перспективе не ожидается его глобального сокращения».

«Хватит не верить в Пермь! У нас всё только впереди», — отметил глава города.

Затем к обсуждению присоединился депутат Владимир Плотников.

«Мы слушали, с каким рвением Екатерина Дмитриевна (Мальцева — ред.) увлечена своей работой, она могла бы, мне кажется, до ночи рассказывать о своей работе, — начал Владимир Иванович. — Но я хотел бы предложение внести по поводу того, что вы, Эдуард Олегович, сказали, что молодёжь не уезжает. Неправда. Уезжает, и уезжают лучшие».

Депутат рассказал о стобалльниках и победителях олимпиад, родителям которых звонили и приглашали детей уехать в Америку, Австралию и Китай. Чтобы подтвердить свою мысль, парламентарий рассказал историю ученика школы №146, который 10 лет назад выиграл две олимпиады подряд по математике, после чего ему поступило приглашение уехать в США, и он сделал это.

В качестве предложения Плотников высказал идею платить стипендии талантливым старшеклассникам из бюджета предприятий. Депутат вспомнил и личный опыт, когда он 20 лет назад баллотировался на пост главы Перми. Тогда он предложил давать квартиры молодым специалистам с условием отработки в Перми. Таким образом, люди будут оставаться в краевой столице, считает депутат.

«Взять лучших детей, будем говорить «головастиков», сделать им сразу стипендию от предприятия», — предложил Плотников.

По его мнению, благодаря этому молодёжь будет оставаться в Перми.

Взявший ещё раз слово депутат Бурдин тоже не согласился с мэром. Он обратил внимание на то, что он сам — коренной пермяк, который родился и вырос в Перми, и «если бы он не верил в Пермь, то не находился бы сейчас здесь».

«Статистика простая. Я могу сейчас 10 человек своих знакомых и родственников выставить, и их дети уже учатся за пределами Перми и Пермского края, либо уже работают», — отметил Бурдин.

Поэтому, по мнению депутата, нужно создавать сегодня условия и занятость молодёжи, «создавать смыслы именно здесь, в городе».

«Умные ребята действительно уезжают, мы эту конкуренцию за них проигрываем. Дети из Перми уезжают, а из Пермского края приезжают в Пермь. Это центробежная тенденция, и с этим ничего не поделаешь», — подытожил депутат.

Итого...

Подводя итог, спикер Пермской городской думы признал, что работа администрации и депутатского корпуса в плане молодёжной политики неидеальна, «много процессинга». По мнению Малютина, такое положение связано с тем, что до сих пор нет стратегии молодёжной политики, но это не вина депутатов гордумы — этого нет на федеральном и краевом уровне. «Мы здесь немножко ждём, чтобы встроиться в этот тренд молодёжной политики — как федеральной, так и краевой», — пояснил Малютин.

В целом парламентарии согласились с тем, что в первую очередь необходимо создавать условия, чтобы молодёжь оставалась в Перми.

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