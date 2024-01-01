В ходе СВО погиб житель Березников Пермского края Сергей Костин Его похоронят 12 февраля Поделиться Твитнуть

Сергей Костин

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб житель Березников Пермского края рядовой Сергей Костин. Об этом сообщили в городской администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 12 февраля. Гражданская панихида пройдёт в Культурно-деловом центре по адресу ул. Льва Толстого, 50 с 11:00.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Викторовича», — говорится в информации властей, опубликованной Вконтакте.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне проведения СВО погиб 26-летний житель Карагайского округа Георгий Пугин. Военнослужащий был убит в ходе выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Спорное Артёмовского района Донецкой Народной Республики. Прощание с бойцом состоялось в селе Козьмодемьянск.









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