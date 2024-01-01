В ходе СВО погиб 26-летний военнослужащий из Прикамья
В зоне проведения специальной военной операции погиб 26-летний житель Карагайского округа Пермского края Георгий Пугин. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на местные власти. Администрация Карагайского муниципального округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Сообщается, что военнослужащий был убит в ходе выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Спорное Артёмовского района Донецкой Народной Республики.
Прощание с Георгием Пугиным состоится 9 февраля в Доме культуры села Козьмодемьянск.
В Октябрьском округе Пермского края 7 февраля простились сразу с двумя местными жителями, которые погибли во время СВО. Валерий Стефан проходил военную службу в составе Казачьего добровольческого отряда «Барс-15». Захоронен в с. Тюинск. Анатолий Цоппоев погиб в районе населённого пункта Тарасковка, захоронен в п. Щучье Озеро.
Администрация Октябрьского выразила соболезнования родным и близким погибших.
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