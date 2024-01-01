Максим Артамонов В Прикамье за один день похоронили сразу двух участников СВО из одного округа Поделиться Твитнуть

Фото: Георгий Поезжаев

В Октябрьском Пермского края 7 февраля простились сразу с двумя местными жителями, которые погибли во время российской спецоперации на территории Украины. О гибели земляков рассказал на своей странице ВКонтакте глава местной администрации Георгий Поезжаев.

«Стефан Валерий Александрович проходил военную службу в зоне СВО в составе Казачьего добровольческого отряда «Барс-15». Захоронен в с. Тюинск. Цоппоев Анатолий Аркадьевич защищал нашу Родину в районе населённого пункта Тарасковка, захоронен в п. Щучье Озеро», — написал чиновник, не уточнив обстоятельства смерти.

Администрация Октябрьского выразила соболезнования родным и близким погибших.

Фото: Георгий Поезжаев

Как писал ранее «Новый компаньон», в ходе спецоперации 29 января также погиб уроженец Александровского муниципального округа — военнослужащий Вячеслав Шаров. Он родился в п. Камень в 1995 году. На каких условиях он участвовал в СВО: по контракту, как доброволец или был призван в рамках мобилизации — не сообщается. Обстоятельства его гибели тоже не уточняются.

В этот же день погиб другой уроженец Александровска — 32-летний Сергей Мартишевский. При каких обстоятельствах это случилось и где, власти тоже не разглашают. О дате похорон администрация обещала сообщить дополнительно.

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