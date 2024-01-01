Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концертное исполнение «Золотого петушка» можно будет увидеть в трансляции В Пермской опере снова выступит «дирижёр года» Фёдор Леднёв Поделиться Твитнуть

"Золотой Петушок", Фёдор Леднёв

Андрей Чунтомов

В ближайшее воскресенье, 11 февраля, концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» (6 +) в Пермском театре оперы и балета будет сопровождаться онлайн-трансляцией.

«Самая загадочная», последняя опера Римского-Корсакова прозвучит в исполнении солистов, приглашённых артистов, хора и оркестра Пермской оперы под управлением дирижера Федора Леднёва, которого главные музыкальные издания России дружно признали «режиссёром 2023 года», в том числе, за постановку «Замка герцога Синяя Борода» (18 +) Белы Бартока Пермской опере.

Пермский театр оперы и балета концертным исполнением «Золотого петушка» – одного из главных шедевров музыкального театра ХХ века – отмечает 180-летие со дня рождения Римского-Корсакова.

В анонсе события сказано:

«В своей последней, пятнадцатой по счету опере, так и не прозвучавшей при жизни композитора, Римский-Корсаков предстаёт художником-модернистом, вставая вровень с наиболее смелыми реформаторами музыкальной сцены рубежа веков – от французских импрессионистов и Рихарда Штрауса до Игоря Стравинского и Александра Скрябина (во время сочинения второго акта оперы Римский-Корсаков присутствовал в Париже на авторском исполнении «Поэмы экстаза»). «Золотой петушок» вбирает в себя социокультурный контекст времени, не календарного – настоящего ХХ века – в диапазоне от революции 1905 года и студенческих волнений до массового увлечения психоанализом Фрейда: толкованию сновидений посвящена одна из ключевых сцен первого акта оперы. Одновременно в «Золотом петушке», как в зеркале, отражается вся история русского оперного театра XIX века – от «Руслана и Людмилы» Глинки и «Бориса Годунова» Мусоргского до «Князя Игоря» Бородина и «Садко» самого Римского-Корсакова.

Партитура «Золотого петушка», прозванная Борисом Асафьевым «ослепительной мозаикой драгоценных звукосочетаний», предусматривает возможность полярно различных интерпретаций произведения. Трактовка дирижёра Федора Леднёва и ведущих солистов Пермской оперы – очередная попытка разгадать загадку творческого завещания Римского-Корсакова».

Главные партии исполнят баритон из труппы театра «УралОпераБалет» Валерий Гордеев и пермские солисты Анатолий Шлиман, Алексей Герасимов, Александр Егоров, Лариса Кель, Антон Бочкарёв, Ирина Байкова. В роли Шемаханской царицы – Надежда Павлова.

Спектакль и трансляция начнутся 11 февраля в 19:00 по пермскому времени. Трансляция пройдет на официальной странице театра ВКонтакте, на сайте permopera.ru, в YouTube-канале театра.

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