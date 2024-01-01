Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Концертное исполнение «Золотого петушка» можно будет увидеть в трансляции
В Пермской опере снова выступит «дирижёр года» Фёдор Леднёв
В ближайшее воскресенье, 11 февраля, концертное исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» (6 +) в Пермском театре оперы и балета будет сопровождаться онлайн-трансляцией.
«Самая загадочная», последняя опера Римского-Корсакова
прозвучит в исполнении солистов, приглашённых артистов, хора и оркестра
Пермской оперы под управлением дирижера Федора Леднёва, которого главные
музыкальные издания России дружно признали «режиссёром
2023 года», в том числе, за постановку «Замка
герцога Синяя Борода» (18 +) Белы Бартока Пермской опере.
Пермский театр оперы и балета концертным исполнением
«Золотого петушка» – одного из главных шедевров музыкального театра ХХ века –
отмечает 180-летие со дня рождения Римского-Корсакова.
В анонсе события сказано:
«В своей последней,
пятнадцатой по счету опере, так и не прозвучавшей при жизни композитора,
Римский-Корсаков предстаёт художником-модернистом, вставая вровень с наиболее
смелыми реформаторами музыкальной сцены рубежа веков – от французских
импрессионистов и Рихарда Штрауса до Игоря Стравинского и Александра Скрябина
(во время сочинения второго акта оперы Римский-Корсаков присутствовал в Париже
на авторском исполнении «Поэмы экстаза»). «Золотой петушок» вбирает в себя
социокультурный контекст времени, не календарного – настоящего ХХ века – в диапазоне от революции 1905 года и
студенческих волнений до массового увлечения психоанализом Фрейда: толкованию
сновидений посвящена одна из ключевых сцен первого акта оперы. Одновременно в
«Золотом петушке», как в зеркале, отражается вся история русского оперного
театра XIX века – от «Руслана и Людмилы» Глинки и «Бориса Годунова» Мусоргского
до «Князя Игоря» Бородина и «Садко» самого Римского-Корсакова.
Партитура «Золотого
петушка», прозванная Борисом Асафьевым «ослепительной мозаикой драгоценных
звукосочетаний», предусматривает возможность полярно различных интерпретаций
произведения. Трактовка дирижёра Федора Леднёва и ведущих солистов Пермской
оперы – очередная попытка разгадать загадку творческого завещания
Римского-Корсакова».
Главные партии исполнят баритон из труппы театра
«УралОпераБалет» Валерий Гордеев и пермские солисты Анатолий Шлиман, Алексей
Герасимов, Александр Егоров, Лариса Кель, Антон Бочкарёв, Ирина Байкова. В роли
Шемаханской царицы – Надежда Павлова.
Спектакль и трансляция начнутся 11 февраля в 19:00 по
пермскому времени. Трансляция пройдет на официальной странице театра ВКонтакте,
на сайте permopera.ru, в YouTube-канале театра.
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