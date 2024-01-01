Максим Артамонов В Перми прошли публичные слушания по вопросу о запрете парковки электросамкатов в центре города Идею чиновников раскритиковали общественные активисты и владельцы кикшеринга Поделиться Твитнуть

Сегодня в мэрии Перми состоялись публичные слушания, посвящённые изменениям в Правила благоустройства, которые касаются размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городском пространстве.

Чиновники пригласили на встречу сотрудников ГИБДД, депутатов, общественников и представителей бизнеса, которые предоставляют услуги кикшеринга.

Власти предлагают запретить парковать СИМы в границах центральных улиц Перми, а также вне велопарковок. Электросамокаты предлагается размещать только на велопарковках. При этом СИМы не должны препятствовать подходу к другим элементам благоустройства, передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок и специальной дорожной техники. Расстояние от остановочных павильонов должно быть более 3 м, на одной велопарковке может быть предусмотрено не более 15 мест.

Об этих изменениях рассказала заместитель начальника департамента дорог и благоустройства пермской администрации Перми Елена Мамонова.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Перми Владимир Яцук привёл статистику. Так, за прошлый сезон в городе резко возросло количество аварий с участием электросамокатов: 76 ДТП, в которых погиб 1 человек и 81 получил травмы. При этом более 70% таких случаев произошли с устройствами, взятыми в аренду.

Другая проблема с электросамокатами в том, что пользователи размещают их в совершенно неожиданных местах. Например, на газонах, у пешеходных переходов или просто на тротуарах, и это мешает пешеходам.

В свою очередь, общественные активисты и владельцы сервисов кикшеринга сослались на тот факт, что проблема не средствах индивидуальной мобильности, а в культуре вождения пользователей, в создании соответствующей инфраструктуры для СИМ и работе с населением.

Под конец публичных слушаний чиновники пообещали учесть все предложения и замечания, поступившие от участников.

Напомним, в прошлом году городские власти анонсировали введение в Перми ограничений для электросамокатов. Чиновники тогда впервые предложили ограничить места их размещения на территории города. В конце декабря мэрия провела первые общественные слушания по этому вопросу. Общественники и экоактивисты посчитали, что предлагаемые властями изменения носят «запретительный» и преждевременный характер, поскольку не предлагают развития этого вида транспорта, и предложили направлять электросамокатчиков по велодорожкам. Также было высказано предложение обозначить и расширить места, где разрешено пристёгивать самокаты.

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