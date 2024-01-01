Минтербез Прикамья рассказал, как сериал «Слово пацана» повлиял на поведение молодёжи Кинокартина не спровоцировала противозаконные действия Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Слово пацана" (18+)

Министерство безопасности Пермского края сообщило о том, что недавно вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) о молодёжных уличных бандах в Казани конца 1980-х годов не отразился на обстановке региона. Об этом на заседании молодёжного парламента Прикамья рассказала и.о. начальника отдела информационной безопасности детской и молодёжной среды в сети «Интернет» ведомства Александра Ульянова.

«Неправомерных действий со стороны молодёжи, спровоцированных нашумевшим сериалом на территории края, по линии министерства выявлено не было», — информирует краевое заксобрание в telegram-канале.

Как сообщает газета «Пятница», в одном из пермских общеобразовательных учреждений уже был зафиксирован случай подражания героям сериала. Обеспокоенные родители учеников начальной школы рассказали, что в классе образовалась группировка. Мальчики из её состава оскорбляют других учеников, используя фразы из сериала, и назначают «забивы» после уроков на улице.

Один из одноклассников неоднократно приходил домой с синяками и направлялся к травматологу. Серьёзных инцидентов пока не было. Но родители переживают за здоровье своих детей. По их словам, в группировку вошли те дети, которые и ранее проявляли агрессию по отношению к другим ученикам.

В департаменте образования администрации Перми рассказали, что на данный момент с детьми и их семьями ведётся работа. Ситуация находится на контроле администрации школы и города.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что актёр Ярослав Могильников из Лысьвы, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана», сыграет одну из главных ролей в новом фильме. Детективный боевик «Красный шёлк» выйдет в 2025 году. Помимо него, в фильме сыграют Милош Бикович, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ирина Алфёрова, Глеб Калюжный.

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