Отель в Перми вошёл в число лучших в России по мнению тревел-блогеров Певец Сергей Лазарев с выбором журналистов не согласен Поделиться Твитнуть

Ведущие российские тревел-блогеры и журналисты, участники проекта Медиаразведка сервиса путешествий tutu составили список лучших отелей и других средств размещения в РФ. Рейтинг был сформирован на основе отзывов, оставленных тревел-экспертами по итогам поездок в 24 региона России в 2023 году. В число лидеров рейтинга вошла одна пермская гостиница — Holiday Perm 5*. Она получила 9,9 балла за проживание и столько же за завтраки, заняв второе место.

Высшую оценку 10 баллов набрали три объекта: конгресс-отель «Меридиан» в Мурманске, AZIMUT Парк Отель Каспийск и гостиница «Юрибей» в Салехарде. Всего лидеры рейтинга располагаются в 17 регионах страны.

Как сообщается на сайте проекта mediarazvedka.tutu.ru, рейтинг был составлен по отзывам, которые оставили за год более 90 блогеров и журналистов. В сумме они оценили 68 отелей. По итогам 2023 года 21 объект набрал баллы от 9,5 до 10 за условия размещения, также определились 16 отелей с лучшими завтраками (оценки от 9,5 до 10 баллов).

Напомним, что осенью 2023 года российский исполнитель Сергей Лазарев, который приехал в Пермь с гастролями, возмутился из-за грязной ванны именно в номере отеля Holiday. Он даже записал и выложил видео. В нём артист рассказал, что не хочет устраивать скандал, однако недоволен тем, что в его номере недостаточно чисто. В частности, певца не устроили жёлтые пятна на ванне. Из-за этого Лазарев даже переехал в другую гостиницу.

После инцидента представители отеля Holiday Perm, где останавливался артист, прокомментировали его претензии. «Плохие отзывы об отелях есть всегда, они же и мотивируют двигаться дальше. Более того, гостиничный бизнес, наверное, единственный, который так быстро позволяет получить обратную связь от гостей»,— пояснили в администрации.





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