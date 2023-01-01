Артист Сергей Лазарев раскритиковал состояние своего гостиничного номера в отеле Перми Певцу не понравилась ванна с жёлтыми пятнами Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Российский исполнитель Сергей Лазарев, который приехал в Пермь с гастролями, возмутился из-за грязной ванны в номере отеля в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на страницу артиста соцсетях.

Лазарев записал видео из номера в пятизвёздочном отеле. В видеозаписи артист рассказал, что не хочет устраивать скандал, однако недоволен тем, что его номере недостаточно чисто. В частности, певца не устроили жёлтые пятна на ванне, которые попали в кадр.

Из-за этого Лазарев переехал в другой отель. В Перми у артиста должны состоятся два концерт — 7 и 8 ноября.

После инцидента представители отеля Holiday Perm, где останавливался артист, прокомментировали его претензии. «Плохие отзывы об отелях есть всегда, они же и мотивируют двигаться дальше. Более того, гостиничный бизнес, наверное, единственный, который так быстро позволяет получить обратную связь от гостей»,— пояснили в Holiday Perm.

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