Двое человек, пострадавших при пожаре в Куеде, находятся в палате интенсивной терапии На место выехали заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром Поделиться Твитнуть

Фото: скрин-шот из видео телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ"

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что в Куеду выехали заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С.Н. Гринберга. Также туда дополнительно направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей.

«По информации министерства здравоохранения, один из пострадавших уже отпущен домой на амбулаторное лечение. Трое человек, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Двое пострадавших — в палате интенсивной терапии», — сообщил Махонин.

Напомним, ранее в главном управления МЧС России по Пермскому краю сообщили, что пожар в селе Куеда ликвидирован на площади 238 квадратных метров.

По данным Пермского краевого территориального центра медицины катастроф, после пожара было осмотрено 8 человек, из них 5 человек (в том числе 2 ребенка) — госпитализировано и 3 человека направлены на амбулаторное лечение.





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