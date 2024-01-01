В Перми временно меняется путь следования автобусного маршрута №55 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых в Перми временно меняется путь следования автобусного маршрута №55. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве уточнили, что в период с 8 час. 10 февраля до 20 час. 11 февраля автобусы маршрута №55, следующие в сторону центра города, не будут обслуживать остановочный пункт «ДК им. Гагарина».

Автобусы будут следовать по ул.Одоевского. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками — «Улица Одоевского» или «Больничный городок». При движении из центра города изменения не планируются.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 3 февраля в Перми внесены изменения в маршрут движения автобусов №17. В сторону площади Дружбы автобусы будут курсировать по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской и КИМ вместо улиц Свердлова и Хрустальной. По информации гортранса, изменения позволят улучшить транспортную доступность социальных объектов в районе.

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