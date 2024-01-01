В Перми автобусы №17 пустят по улице Анри Барбюса Поделиться Твитнуть

С 3 февраля в Перми по просьбе местных жителей будут внесены изменения в маршрут движения автобусов №17, сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

При движении в сторону площади Дружбы автобусы будут курсировать по улицам Лифанова, Анри Барбюса Ивановской и КИМ вместо улиц Якова Свердлова и Хрустальной.

«Это позволит улучшить транспортную доступность социальных объектов в этом районе», — пояснили в ведомстве.

Напомним, с 1 февраля на автобусном маршруте №17 добавлены дополнительные рейсы. Два автобуса будут курсировать по маршруту «ул. 1905 года — м/р Висим — м/р Ива». Это позволит жителям Висима делать удобные пересадки на автобусы №55, 61 и 81. Кроме того, будет улучшена транспортная доступность нового корпуса лицея №10 в жилом комплексе «Погода». Дополнительные рейсы будут введены вместо маршрута №69к, который курсировал от м/р Ива до ул. Сапфирной. С 1 февраля маршрут №69к закрылся.

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