С 1 февраля в Перми изменятся графики движения двух автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

С 1 февраля в Перми произойдёт ряд изменений в общественном транспорте. Департамент транспорта администрации города сообщил о изменениях в схеме движения автобусных маршрутов №17 и №62, а также в расписании движения, передаёт ВЕТТА.

Начиная с 1 февраля на автобусном маршруте №17 будут добавлены дополнительные рейсы. Два автобуса будут курсировать по маршруту «ул. 1905 года — микрорайон Висим — микрорайон Ива». Это позволит жителям микрорайона Висим с легкостью пересаживаться на автобусы №55, №61 и №81. Кроме того, будет улучшена транспортная доступность нового корпуса лицея №10 в жилом комплексе «Погода». Дополнительные рейсы будут введены вместо маршрута №69к, который в настоящее время курсирует от микрорайона Ива до улицы Сапфирной. С 1 февраля маршрут №69к будет закрыт.

На маршруте №62 будет добавлена новая остановка «Ремстроймаш» между остановками «ЖБК-2» и «Станция «Осенцы». Напомним, что этот маршрут временно курсирует только до остановки «Осенцы» из-за прекращения трамвайного сообщения на время ремонта путей.

Кроме того, на автобусном маршруте №27 изменится ряд отправлений в течение дня в зависимости от дорожной обстановки. Пассажиры просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

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