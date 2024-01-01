В небе над Пермью кружил американский самолёт Поделиться Твитнуть

фото: Рифей

В четверг, 8 февраля, легкомоторный самолёт Beech 300 Super King Air 350 вылетел из аэропорта «Большого Савино» и почти три часа кружил над Пермью, затем совершил полёт до Ижевска и вернулся обратно. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, сообщает «Рифей».

Полёт был примечателен тем, что, кружа на краевым центром, «самолёт нарисовал идеальный круг в небе над Пермью», отмечает издание. О причинах такого маршрута не сообщается.

Известно, что борт принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность полётов гражданской авиации.

Beech Model 350 Super King Air является легким многоцелевым самолётом, разработанным американской фирмой BeechAircraft.

Ранее «Новый компаньон" писал о самолёте A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс СУ 1200 из Шереметьево в Пермь. Из-за сильного ветра ему пришлось около часа кружить над городом. две попытки приземлиться были неудачными. Затем лайнер зашёл на посадку от п. Юго-Камский, и только эта попытка оказалась успешной.





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