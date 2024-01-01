Из-за непогоды самолёт приземлился в Перми только с третьей попытки A321 кружил над городом целый час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс СУ 1200 из Шереметьево (Москва) в Пермь, приземлился в Большом Савино с опозданием на один час (в 13:45). Информация о задержке рейса опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Согласно треку полёта воздушного судна по сайту Flightradar.ru, самолёт подлетал к Перми вовремя, но никак не мог сесть. Он дважды пытался произвести посадку с привычного захода (со стороны Перми), но оба раза прерывал снижение. Затем лайнер зашёл на посадку с противоположной стороны — от п. Юго-Камский, и только эта попытка оказалась успешной.

Собеседники издания «Коммерсантъ-Прикамье» предполагают, что самолёт не смог совершить посадку по расписанию из-за метеоусловий. В регионе 17 января наблюдается сильный ветер, скорость которого в районе аэропорта Перми могла достигать 22 м/сек.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что причиной опоздания рейса из Москвы стали погодные условия: «Из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза и принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий. В 13:45 местного времени самолёт совершил штатную посадку в Международном аэропорту «Пермь». Обратный рейс СУ 1201 из Большого Савино отправился в Шереметьево в 15:07 по местному времени».

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