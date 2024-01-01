«Парма» завершила выступление в Winline Кубке России Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду, 7 февраля, во втором матче четвертьфинальной серии пермский БК «Парма» уступил в гостях московскому ПБК МБА со счётом 56:73 и завершил выступление в Winline Кубке России. Первый матч пермяки проиграли дома 17 января со счётом 42:70.

«Мы благодарим всех, кто поддерживает и продолжает верить в команду, несмотря ни на что», — сообщили в пресс-службе «Пармы».

В послематчевом интервью главный тренер пермяков Евгений Пашутин сказал: «Мы пробовали наиграть различные игровые сочетания и посмотреть наш ближайший резерв. Ребята из основы, имеющие меньше игровой практики, получили больше времени на паркете, а молодёжь проявила себя на высоком уровне с командой Единой лиги ВТБ. Конечно, ещё много над чем нужно работать. Были моменты, когда парни были сфокусированы и хорошо смотрелись в защите. Было и много невынужденных ошибок, ребятам нужно лучше контролировать мяч и защищаться. Это был хороший опыт для них. Поздравляем МБА с заслуженной победой и выходом в «Финал четырёх» Winline Кубка России».

Теперь команда сосредоточится на выступлении во втором раунде в ТОП-6 и плей-офф Единой лиги ВТБ. Ближайшая игра, с ЦСКА, состоится 11 февраля.

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