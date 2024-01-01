Андрей Стрельцов В Перми «Парма» в кубковом матче крупно уступила МБА Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми в среду, 17 января, прошёл первый четвертьфинальный матч Кубка России по баскетболу между «Пармой» и столичным клубом МБА. ​ Гости разгромили подопечных Евгения Пашутина со счётом 70:42.

МБА уже к середине первой четверти добился двузначного преимущества и по ходу матча только увеличивал его. ​ Отметим, что в этой встрече, согласно регламенту, не принимали участие американские легионеры «Пармы», за исключением центрового Ричарда Соломона. Молодые игроки пермской команды не смогли оказать должного сопротивления сопернику, который выступал основным составом. Также не очень уверенно выглядели и российские игроки основы.

Команды проведут между собой ещё один поединок, поскольку победитель четвертьфинального противостояния определяется по итогам двух встреч. Ответная игра состоится 7 февраля в Москве.

В чемпионате Единой Лиги ВТБ «Парма» проведёт очередной матч в субботу, 20 января, против красноярского «Енисея».

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