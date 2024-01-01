МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Пермском крае 8 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 8 февраля а Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный снег, гололёд, изморозь. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В связи с прогнозом в ведомстве предупредили жителей о возможных ЧП: не исключены обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, в МЧС рекомендовали избегать нахождение рядом с ЛЭП, а при авариях на сетях электроснабжения — обесточивать все электроприборы; водителям предписывается соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений; пешеходам — соблюдать осторожность при движении по тротуарам и переходе проезжей части.

Также следует соблюдать осторожность при приближении к зданиям, с крыш которых возможен сход снега.

Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, что обильный снегопад в Прикамье вероятен вечером 8 февраля. Он принесёт до 5-7 мм осадков в Пермь и на юг края. К концу недели в Прикамье могут вернуться 25-градусные морозы.

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