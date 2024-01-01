В Перми 7 февраля может стать самым тёплым днём за полтора месяца Столбики термометров поднимутся до 0 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Днём в среду, 7 февраля, большая часть Пермского края попадёт в тёплый сектор циклона каспийского происхождения. В связи с этим, в южной части Прикамья возможна слабая оттепель (до +1˚), на большей части края ожидается от 0 до -5˚. В краевом центре днём потеплеет до 0˚. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, 7 февраля может стать самым тёплым в Перми днём с 23 декабря прошлого года. Сейчас в городе -3˚.

Что касается осадков, то снегопады сегодня прогнозируются слабее, чем ожидались ранее. Выпадет не более 3-5 мм, и в основном снегопады пройдут на западе Пермского края.

Потепление окажется недолгим. Холодный воздух начнёт поступать на Западный Урал уже 8 февраля с юго-запада. При этом вечером в четверг пройдёт обильный снегопад. Он принесёт до 5-7 мм осадков в Пермь и на юг края.

К концу недели в Прикамье могут вернуться 25-градусные морозы.

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