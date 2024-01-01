В Пермском крае родился Ангел В ЗАГСе рассказали о необычных именах, которые давали своим детям родители в 2023 году Поделиться Твитнуть

В Управлении ЗАГС Пермского края рассказали о необычных именах, которыми родители называли младенцев в Прикамье в 2023 году. Об этом сообщает сайт perm.aif.ru.

Так, благодаря пермякам, проявившим изобретательность в выборе имён, теперь в крае проживает Эльбрус, Цезарь, Август, Маркус. А одного из родившихся мальчиков назвали Ангелом.

Напомним, в 2014 году в Перми родители назвали новорождённого Люцифером. Сейчас он школьник.

Новорождённым пермячкам тоже давали необычные имена : Афродита, Сильвана-Оливия, Иоланта, Лея, Ясна и др.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми в 2023 году было зарегистрировано рождение 11 тыс. детей, из них 5,6 тыс. мальчиков и 5,3 тыс. девочек. Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр, Михаил, Артём, а у девочек — Анна, Мария, София. Согласно статистике краевого ЗАГС, уровень рождаемости снизился на 1%, в 2022 году было зафиксировано 11,2 тыс. рождений.

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