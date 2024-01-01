Алёна Бронникова За прошлый год в Перми родилось 11 тысяч детей Уровень рождаемости при этом снизился на 1% Поделиться Твитнуть

В Перми в 2023 году было зарегистрировано рождение 11 тыс. детей, из них 5,6 тыс. мальчиков и 5,3 тыс. девочек. Как сообщает администрация со ссылкой на данные городского управления ЗАГС, за год у пермяков родилась 121 двойня и две тройни.

Самыми популярными именами у мальчиков стали Александр, Михаил, Артём, а у девочек — Анна, Мария, София. При этом у родителей в последнее время сохраняется тенденция давать детям необычные и редкие имена.

Например, в прошлом году среди интересных имён мальчиков были Цезарь, Лукиан, Феликс, Август, Леон, Лука, Лом-Али, Соломон, Доминик, Теодор, Клемент, Кристиан, Максимельян, Адриан, Фрол, Елисей, Демид, Добрыня, Ратмир, Назар, Клим, Аким.

Новорождённым пермячкам давали имена: Афродита, Ляля, Сильвана-Оливия, Нейра, Ванесса, Юнэни, Бьянка, Рогнеда, Иоланта, Лора, Тейя, Риана, Изабель, Лея, Изабелла, Даяна, Каталея, Иона, Стефания, Златослава, Ясна, Любава, Агнияра, Яника, Ясмина.

Согласно статистике краевого ЗАГС, уровень рождаемости снизился на 1%, в 2022 году было зафиксировано 11,2 тыс. рождений.

Брак в 2023 году заключили 8,6 тыс. пар, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. А вот количество разводов увеличилось на 6%, до 5,6 тыс. Также в течение прошлого года в отделах пермского управления ЗАГС было организовано 775 мероприятий, 128 из них были посвящены чествованию свадебных юбилеев — 117 «золотых» и 11 «серебряных».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.