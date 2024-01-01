Родившуюся в Пермском крае девочку назвали Россией Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края родители дали новорождённой дочери необычное имя — Россия. Об этом сообщает «Рифей».

Мать девочки Анна Королёва рассказала изданию, что имя выбрали ещё на четвёртом месяце беременности. Никакой подоплёки в решении не было, ей и мужу просто нравилось мелодичное звучание: «Матвеева Россия Сергеевна будет. А сокращенно Рося, Росинка, Рассеюшка!».

Вес крошечной России пока 3 кг 920 г, рост 53 см, аппетит отличный, хотя роды проходили нелегко.

«Когда врачи узнали, что будет Россия, немножко спели гимн», — вспоминает Анна Королёва. Медработники пермского перинатального центра отметили, что это одно из самых уникальных имён, которые им приходилось слышать, а интерны из Индии прозвали девочку Рашен.

Россия — третий ребёнок в семье. Сестёр зовут Марья и Эвелина. Они уже рассказали, что будут принимать самое активное участие в воспитании нового члена семьи.

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