Екатерина Артёмова В 2023 году в Пермском крае было зарегистрировано 44 случая заражения корью Привились от инфекции в прошлом году 24,7 тыс. жителей региона Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало данные о заболеваемости корью в регионе в 2023 году. По информации на сайте ведомства, всего за прошлый год в Прикамье было зарегистрировано 44 лабораторно подтверждённых случая коревой инфекции, преимущественно среди непривитых граждан.

Привились от кори в рамках подчищающей иммунизации в 2023 году 24 759 жителей Пермского края (99,5% от общего числа подлежащих иммунизации), в том числе 1620 детей.

Напомним, в середине апреля 2023-го Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. Летом стало известно о первых двух случаях кори в Пермском крае (до этого случаи кори не фиксировались в регионе с 2019 года). В связи с ухудшением эпидобстановки во всех территориях, включая Прикамье, по 31 декабря прошлого года проводилась кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших этой инфекцией и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

Корь — крайне заразная тяжёлая инфекция вирусного происхождения. Симптомы: высокая температура (до 40,5°), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, характерная сыпь на коже. Восприимчивость к кори у непривитых и не болевших достигает почти 100%.

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