В Пермском крае выявлен девятый случай заболевания корью Дом в Перми, где проживает заражённая, оцепили Поделиться Твитнуть

В социальных сетях 4 октября начала распространяться информация о том, что 20-этажный дом по ул. Сигаева, 10б в Перми оцеплен из-за выявленного случая кори. Во дворе дома дежурят медики и полиция, сообщил автор поста.

В Роспотребнадзоре изданию 59.ru информацию подтвердили частично: "Там действительно заболела корью взрослая женщина. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, но её госпитализировали в инфекционную больницу". Это девятый случай заболевания в регионе с начала года.

Теперь всем жителям дома предложат пройти вакцинацию против кори. В пятницу, 6 октября, к зданию подъедет мобильный пункт, где сможет привиться любой желающий.

В минздраве напомнили, что корь не фиксировалась в Прикамье с 2019 года, и добавили, что это опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать серьёзные осложнения.

Напомним, в середине апреля 2023 года Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. В связи с этим во всех территориях, включая Пермский край, по 31 декабря проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

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