Директором Дворца молодёжи в Перми назначена Анастасия Добренко Она вступила в должность 7 февраля Поделиться Твитнуть

Анастасия Добренко

Константин Долгановский

С 7 февраля директором МАУ «Дворец молодёжи» в Перми (ул. Петропавловская, 185) назначена Анастасия Добренко. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Добренко ранее занимала должность заместителя руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края».

Предыдущий директор Дворца Екатерина Бокова покинула должность в конце 2023 года. Этот пост она занимала с 2017 года. Бокова перешла на работу заместителем руководителя библиотеки им. Пушкина. С 9 января 2024 года обязанности директора МАУ исполнял Александр Миков.

Напомним, после окончания реконструкции Дворец долгое время не могли ввести в эксплуатацию из-за замечаний контролирующих органов. Только в начале августа 2023 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение. В ходе реконструкции у ДМ был обновлён фасад, увеличена площадь с 6 до порядка 10 тыс. кв. м.

Одним из первых мероприятий в обновлённом учреждении стала инаугурация нового главы Перми Эдуарда Соснина. Она состоялась 28 августа прошлого года.





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