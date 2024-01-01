Алёна Бронникова Власти Прикамья изменили параметры застройки для реновации «Гачи» в Перми Приступить к возведению нового ЖК планируется в этом году Поделиться Твитнуть

Проект комплекса предоставлен компанией "Талан"

Правительство Пермского края утвердило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми в отношении территории «Гачи». Соответствующее постановление было опубликовано 1 февраля.

Документом устанавливается территориальная зона обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 вместо действующей зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Также решено установить на участке в границах улиц Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов подзоны в 0, 3, 20, 25 и 30 этажей и плотностью 2,93, 3,02 и 3,06 тыс. кв. м/га. Согласно указанным данным, постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, на площади 5,49 га на «Гаче» планируется возвести 87,8 тыс. кв. м жилья. Летом компания владельцев рынка ООО «СЗ «Магнолия» обратилась к комиссии по ПЗЗ для смены территориального зонирования. В сентябре предложение было согласовано. Реновацией территории ООО будет заниматься совместно с федеральным застройщиком «Талан».

В январе застройщик приступил к сносу 12 строений под первую очередь проекта. Это будет 30-этажный дом со встроенными коммерческими помещениями, жилая площадь которого составит около 19 тыс. кв. м. Завершить работы по демонтажу планируется до марта, а приступить к возведению зданий — в третьем квартале текущего года.

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