Максим Артамонов В Кунгуре создатель арт-объекта «Лыжник» делает железный трон из «Игры престолов» Сооружение будет выполнено из 120 мечей Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Киряков

В Кунгуре местный кузнец Антон Киряков, который в прошлом году сделал арт-объект «Лыжник», работает над новым проектом. Кунгурский мастер создаёт настоящий «железный трон» из «Игры престолов». Об этом сообщает «Рифей».

По словам кузнеца, он является поклонником сериала, поэтому его не покидает идея воссоздать «железный трон».

«Есть у меня давняя мечта — выковать трон железный. Когда-то, лет 5 назад, я увидел в первый раз картину «Игра Престолов», и мне очень понравился сюжет, и сам железный трон, за который и шла война в том фильме. Именно тогда идея-замысел не покидала меня и не давала мне покою. В своей жизни мне приходилось отковать много холодного оружия, но в этот раз я хочу его «похоронить» в скульптуре», — рассказал кузнец.

Чтобы сделать такое сооружение, нужно выковать 120 мечей. Работа над одинм мечом занимает в среднем три часа

После завершения работы над троном этот арт-объект останется в Кунгуре и будет доступен для , пояснил Антон Киряков.

Напомним, в сентябре прошлого года в Кунгуре перед зданием лыжной базы «Снежинка» был установлен арт-объект «Лыжник», выполненный Антоном Киряковым. Сооружение было выполнено к 55-летнему юбилею лыжной базы и получило неоднозначную общественную оценку.

Часть пользователей соцсетей посчитала работу оригинальной, а другие сравнили с арт-объектом «Алёнка» в Нововоронеже, который установили в декабре 2020 года. «Алёнку» тогда местные жители посчитали жуткой, поэтому уже через три дня скульптуру демонтировали.

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