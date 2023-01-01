Максим Артамонов В Кунгуре установили неоднозначный памятник лыжнику Его уже раскритиковали в соцсетях и сравнивают с арт-объектом «Алёнка» в Нововоронеже Поделиться Твитнуть

"Лыжник" в Кунгуре и "Алёнка" в Нововоронеже

«Яндекс.Дзен»

В Кунгуре перед зданием лыжной базы «Снежинка» установили арт-объект «Лыжник». Он уже получил имя Платон Михайлович. Об этом сообщается на официальной странице Кунгурского муниципального округа.

Как рассказали местные власти, скульптуру изготовил житель Кунгура, мастер кузнечного дела Антон Киряков.

«Кузнец посвятил свою работу 55-летнему юбилею «Снежинки» и подарил «Лыжника» Молодёжному клубу «ЛИГА», в ведении которого находится база», — отметили чиновники.

Фото: Ринат Салимов

Это уже не первый арт-объект, созданный Антоном Киряковым. В прошлом году он подарил Кунгуру «Скамью примирения», которую разместили в городском парке.

У пользователей соцсетей оказалась неоднозначная реакция на «Лыжника» — одни посчитали работу оригинальной, а другие сравнили с арт-объектом «Алёнка» в Нововоронеже, который установили в декабре 2020 года. «Алёнку» тогда местные жители посчитали жуткой, поэтому уже через три дня скульптуру демонтировали.

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