Максим Артамонов Стала известна официальная причина смерти 4-месячной девочки из Кудымкара По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре прошлого года в больнице Коми-Пермяцкого округа, в Кудымкаре, умерла 4-месячная девочка Майя. Как рассказала местному изданию «Парма-Новости» мама погибшего ребёнка Елизавета Зубова, в ходе экспертизы, которая была назначена, чтобы установить причину смерти.

«Основная причина: респираторная инфекция верхних и нижних дыхательных путей, очаги пневмонии. По другому всё написано, я пишу, как поняла. Врожденный порок сердца откуда-то, перегородка в ней, и много чего ещё. Это ужасно, я не понимаю, как так могло быть, без признаков», — говорит Елизавета Зубова.

Сейчас будет назначена и проведена вторая судебно-медицинская экспертиза. На её основе дадут оценку действиям медиков.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в краевой минздрав.

«В настоящий момент идёт проверка», — ответили в ведомстве.

На уточняющий вопрос, сколько времени она будет проходить, в пресс-службе минздрава сообщили: «Сколько потребуется».

Напомним, четырёхмесячная девочка умерла 14 декабря прошлого года в больнице Кудымкара. Ребёнок скончался после сделанной ему пробы Манту. Мать девочки считает, что её новорождённой дочери не была оказана необходимая медицинская помощь. За три дня до этого, 11 декабря, ребёнка осмотрел педиатром детской поликлиники. Девочке сделали пробу Манту. Ночью у ребёнка поднялась температура. Педиатр выписала направление в стационар, но маму с дочкой положили в инфекционное отделение лишь 13 декабря. На следующий день Майя умерла.

После происшествия СУ СКР по Пермскому краю и региональный минздрав начали проверки, а глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.