После прививки в Коми-округе скончалась 4-месячная девочка Выяснение обстоятельстве гибели младенца продолжается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается выяснение причин смерти 4-месячной пациентки. Ухудшение состояния ребёнка началось через несколько часов, как ей в больнице была поставлена туберкулиновая проба Манту. Перед этом младенца осмотрел педиатр и никаких противопоказаний не нашёл. Об этом пишет издание «Парма-Новости».

Сначала у девочки поднялась температура, спустя некоторое время ребёнок начал задыхаться, а затем погиб.

Главврач больницы Коми-Пермяцкого округа Игорь Уточкин говорит, что официальных заключений судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти пациентки пока нет. В минздраве Прикамья и СУ СКР по данному факту проводят проверку.

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