Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту смерти в Кудымкаре 4-месячной девочки Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти в декабре 2023 года четырёхмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Ребёнок умер вскоре после сделанной ему пробы Манту.

Как пишет тг-канал Следственного комитета РФ, мать ребёнка считает, что девочке не была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Пермскому краю и минздрав региона проводят проверки. Сейчас же Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить доклад по уголовному делу.

Напомним, как рассказали в больницы Коми-Пермячкого округа, экспертиза, которая должна назвать причину гибели ребёнка, пока не готова.

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