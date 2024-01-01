Максим Артамонов Мошенники взломали аккаунт главы Ленинского района Перми в соцсетях Чиновник призвал пермяков не вступать в диалог и «не поддаваться обману» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов сообщил, что его аккаунт в соцсети Telegram взломали мошенники.

«Друзья, мой аккаунт в Телеграм взломали. Прошу не вести диалог с мошенниками и не поддаваться обману», — написал чиновник.

Ранее "Новый компаньон" писал, что неизвестные неоднократно создавали фейковые страницы городских и краевых чиновников в соцсетях и массово рассылали сообщения пользователям.

Последний такой случай произошёл в январе этого года, когда от имени главы Перми Эдуарда Соснина мошенники начали рассылку спама. В связи с этим мэр призвал пермяков быть бдительными — не поддаваться на уловки и игнорировать подобные сообщения.

Это был уже второй раз, когда от имени Соснина рассылался спам.

В прошлом году больше месяца пермякам поступали сообщения якобы от имени чиновников. Первые подобные сообщения начали поступать в октябре от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, затем — от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Александра Евсюкова и главы министерства ЖКХ и благоустройства Артёма Балахнина.

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