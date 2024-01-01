Максим Артамонов Мошенники снова присылают горожанам сообщения от имени главы Перми Эдуард Соснин призвал жителей «игнорировать подобные сообщения» и «не поддаваться на уловки» Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

Глава Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале рассказал, что от его имени мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях. В связи с этим он призвал пермяков быть бдительными — не поддаваться на уловки и игнорировать подобные сообщения.

«Ни в коем случае не передавайте персональные данные, личную информацию и, тем более, не переводите средства. Это уже не первый случай, когда злоумышленники пишут людям под видом чиновников и под разными предлогами просят перевести деньги или сообщить личные данные. Будьте осторожны», — сообщил он.

Фото: Эдуард Соснин

Как писал ранее «Новый компаньон», в ноябре прошлого года от имени пермского градоначальника уже рассылались сообщения в мессенджерах. В мэрии тогда уточнили, что «данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину», и призвали пермяков быть внимательными, проверять информацию.

Напомним, в прошлом году больше месяца пермякам поступали сообщения якобы от имени чиновников. Первые подобные сообщения начали поступать в октябре от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова, затем — от имени первого заместителя главы администрации Перми Ольги Андриановой, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Александра Евсюкова и от главы министерства ЖКХ и благоустройства Артёма Балахнина. Во всех ведомствах предупреждали, что сообщения отправляют мошенники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.