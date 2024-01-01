Максим Артамонов Получивший ножевое ранение в кадетской школе Перми ребёнок готовится к выписке По данным минздрава, его состояние — удовлетворительное Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, восьмиклассник, который пострадал в конце января в ходе конфликта в пермской кадетской школе №1 (ул. Гашкова, 11), пока находится в больнице.

«Он под наблюдением специалистов, состояние удовлетворительное. Ребёнка готовят к выписке», — сообщили в ведомстве, не уточнив, когда школьника отпустят из медучреждения домой.

На прошлой неделе городской департамент образования отчитался о проверке в кадетской школе, где произошёл инцидент с нападением одного ученика с ножом на другого.

В департаменте установили, что 24 января после урока два восьмиклассника играли, догоняя друг друга. В момент игры между ними возник конфликт, из-за чего они стали толкать друг друга, и один из них достал сувенирный нож. По словам самого ребёнка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот.

После этого пострадавшего увезли на скорой. После того как об инциденте стало известно, департамент образования и прокуратура организовали проверку.

Ученика, который напал на своего одноклассника, поставили на учёт группы риска социально опасного положения. С ним и его семьёй организована профилактическая работа. Для этого привлекли КДН, полицию, отделы профилактики образования и здравоохранения, психологической службы.

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