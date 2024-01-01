Максим Артамонов Ученика кадетской школы Перми, пырнувшего одноклассника ножом, поставили на учёт Пострадавший до сих пор находится в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Департамент образования Перми завершил проверку в кадетской школе №1, где на прошлой неделе произошёл инцидент с нападением одного ученика с ножом на другого учащегося. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В ходе проверки было установлено, что после урока два восьмиклассника играли, догоняя друг друга.

В момент игры между ними возник конфликт, из-за чего они стали толкать друг друга, и один из них достал сувенирный нож. По словам самого ребёнка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот.

«Ученик, нанёсший удар, поставлен на учёт группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей организована профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Во всех классах школы также были проведены инструктажи по технике безопасности. Детям рассказали, что использовать колющие и режущие предметы в учебном учреждении запрещено.

По данным мэрии, с семьёй пострадавшего мальчика администрация школы находится на постоянной связи, ей оказывается вся необходимая помощь.

В краевом минздраве отметили, что пострадавший ребёнок получает медпомощь в условиях стационара. Школьник находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Как ранее писал «Новый компаньон», 24 января в пермской школе по ул. Гашкова, 11 ученик восьмого класса напал на одноклассника. После этого пострадавшего увезли на скорой. После того как об инциденте стало известно, департамент образования и прокуратура организовали проверку.

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