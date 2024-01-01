Максим Артамонов В кадетской школе Перми ученик восьмого класса нанёс ножевые ранения однокласснику Пострадавший находится в больнице Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Как сообщает издание Properm.ru со ссылкой на свои источники, в пермской школе на ул. Гашкова, 11 произошло нападение с ножом. Одна из читательниц издания рассказала, что ученик восьмого класса напал на своего одноклассника, а пострадавшего увезли на скорой.

Инцидент произошёл 24 января около 16:00. Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице.

«Вам зачем это писать, раздувать это всё? О нем уже все знают. Я вам никакую информацию давать не буду. Директор в санатории на отдыхе за пределами России. Заместитель на обеде», — рассказали изданию в школе, косвенно подтвердив факт инцидента.

По словам читательницы, школа пытается замять ситуацию. Она также сообщила, что на нападавшего активно жаловались другие родители, потому что он срывал уроки и устраивал драки.

«Новый компаньон» обратился в пресс-службу краевого минздрава.

«Ребёнок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве, отказавшись уточнить, в какую больницу отвезли мальчика.

В департаменте образования Перми пояснили, что один из учеников принёс в школу сувенирный нож, который не был зафиксирован рамкой на входе, так как ручка сделана из пластика, а лезвие не металлическое.

«Во время игры мальчик случайно нанёс однокласснику рану. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту», — сообщили в ведомстве.

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