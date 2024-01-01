Первым заместителем главы Дзержинского района Перми назначен Дмитрий Ракицкий Он сменил на этом посту осуждённого Николая Ракинцева Поделиться Твитнуть

администрация Дзержинского района Перми / фото: novyefoto.ru

Первым заместителем главы Дзержинского района Перми стал Дмитрий Ракицкий. Новый зам сменил на посту Николая Ракинцева, осуждённого за превышение должностных полномочий.

В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» пояснили, что Ракицкий приступил к своим обязанностям с 1 февраля.

О Ракицком известно, что ранее он работал в администрации Индустриального района, был начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», пост первого зама администрации Дзержинского района стал свободен после того, как прежнего руководителя Николая Ракинцева задержала полиция.

В сентябре 2023 года чиновника приговорили к запрету занимать должности на государственной и муниципальной службе на четыре года за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ракинцев и его адвокаты пытались обжаловать это решение, но в конце ноября прошлого года Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу.

Как установил суд, весной 2022 года чиновник дал своим подчинённым незаконное указание исключить заявку на получение субсидий на благоустройство двора по ул. Подлесной, 17 из муниципальной программы формирования современной городской среды. Решение было принято по причине несогласия Ракинцева с выбранным жильцами подрядчиком. Сам Николай Ракинцев отрицал свою вину и утверждал, что подрядчик завысил стоимость работ в смете.

В последнем слове Ракинцев заявил, что изначально его также подозревали в получении взятки. Однако в итоге это не подтвердилось.

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