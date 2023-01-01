Алёна Бронникова Суд вынес обвинение первому замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев признан виновным Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

Дзержинский райсуд Перми признал виновным первого заместителя главы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева в превышении должностных полномочий. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

Суд назначил чиновнику наказание в виде лишения права занимать руководящие должности на госслужбе и в администрации сроком до 4,6 лет.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий согласно ч. 1 ст. 286 УК РФ. Он был задержан в рабочем кабинете 15 декабря 2022 года и помещён под домашний арест.

По данным следствия, в 2022 году чиновник нарушил требования порядка предоставления субсидий, дав подчинённому указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидии для благоустройства территории от жильцов дома по ул. Подлесной, 17, несмотря на то, что ранее комиссия Дзержинского района приняла решение одобрить заявку. Вместо этого в список был внесён двор дома по ул. Куфонина, 14.





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