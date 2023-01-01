Первый замглавы администрации Дзержинского района не согласился с обвинением следствия В Перми начался суд над чиновником за превышение полномочий Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

В Дзержинском райсуде Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении первого замглавы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева, обвиняемого в превышении полномочий.

По версии следствия, Ракинцев нарушил закон, дав указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидии для благоустройства территории от жильцов дома №17 по ул. Подлесной, хотя решение об одобрении заявки было принято комиссией Дзержинского района.

Поясняется, что Ракинцев возражал против исполнителя работ, которым жильцы дома выбрали ИП Маркаряна. Чиновник потребовал сменить подрядчика, но не добившись своего, исключил дом из программы, заменив его заявку другой — от дома на ул. Куфонина, 14. Следователи полагают, что таким образом Ракинцев фактически изменил решение коллегиального органа, на что права не имел. Это, как считают в СУ СКР по Пермскому краю, привело в том числе к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

Николай Ракинцев на первом заседании заявил, что вины не признаёт. Он считает, что своими действиями предотвратил нанесение ущерба бюджету, поскольку стоимость работ, предложенная проектом ИП Макаряна, будто бы была завышена на 800 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На следующем судебном заседании будут заслушаны свидетели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.